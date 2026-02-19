Fenerbahçe, Nottingham Forest'a 3-0 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Nottingham Forest'a 3-0 Yenildi

19.02.2026 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olarak tur şansını zorlaştırdı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, tur şansını zora soktu.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan ve oyunu savunmada kabul eden Fenerbahçe, 21. dakikada Murillo'nun golüyle yenik duruma düştü. İlk yarı boyunca top kontrolünü sağlayamayan ve ani ataklarda kalesinde pozisyon veren Fenerbahçe, 43. dakikada Igor Jesus'un golüyle soyunma odasına 2-0 mağlup girdi.

İkinci yarıya rakip yarı sahada başlayarak pozisyon bulmayı ümit eden Fenerbahçe, 50. dakikada bu kez Morgan Gibbs-White'ın golüyle 3-0 yenik duruma düştü. Kalan bölümde de pozisyon üretemeyen ve kalesinde tehlikeler yaşayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

Skriniar devam edemedi

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, sakatlanarak oyundan çıktı.

Maçın 23. dakikasında kendisini yere bırakan Slovak savunmacı, 25. dakikada kenara geldi.

Skriniar, 26. dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

Jayden Oosterwolde ve Fred cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde ve Brezilyalı orta sahası Fred cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 69. dakikasında sarı kart gören Oosterwolde ve 90+1. dakikasında kart gören Fred, rövanşta forma giyemeyecek.

Bu sezon evinde ilk kez 3 gol yedi

Fenerbahçe, bu sezon sahasında ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Bu sezon toplamda 5 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, söz konusu maçların 4'ünü Avrupa'da, 1'ini ise Türkiye Kupası'nda yaşadı.

Bu müsabakaların 3'ünü deplasmanda kaybeden Fenerbahçe, evinde ise İngiltere'den Aston Villa ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı mağlup olmuştu.

Resmi tüm müsabakalarda bu sezon evinde rakiplerine 2 golden fazla izin vermeyen sarı-lacivertliler, Nottingham Forest karşısında ise kalesinde 3 gol birden görerek mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde İngilizlere evinde gol atamadı

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında 2 maçta gol bulamadı.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Nice, Stuttgart ve Ferencvaros ağlarını sarsarken, Aston Villa ve Nottingham Forest'e karşı gol üretemedi.

Kaynak: AA

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Nottingham Forest'a 3-0 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:13:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Nottingham Forest'a 3-0 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.