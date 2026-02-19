Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 0-3 Yenildi - Son Dakika
Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 0-3 Yenildi

19.02.2026 22:54
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği İngiliz ekibi Nottingham Forest'e 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Çağlar Söyüncü'nün savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Sidiki Cherif, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Stefan Ortega topu kornere çeldi.

50. dakikada Omari Hutchinson'ın savunmanın arkasına attığı yerden pasla buluşan Igor Jesus, kaleci Ederson ile karşı karşıya pozisyonda topu Morgan Gibbs-White'a bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 0-3

69. dakikada Nelson Semedo'nun yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Marco Asensio'nun topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Stefan Ortega'da kaldı.

84. dakikada savunmada İsmail Yüksek'in hatası ceza sahası içinde topu önünde bulan Nicolas Dominguez'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+2. dakikada James McAtee'nin pasında topla buluşan Neco Williams, ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Erni

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar (Çağlar Söyüncü dk. 24), Jayden Oosterwolde, Mert Müldür (Levent Mercan dk. 46), Matteo Guendouzi, N'Golo Kante (Fred dk. 76), Marco Asensio, Anderson Talisca (İsmail Yüksek dk. 61), Kerem Aktürkoğlu (Dorgeles Nene dk. 46), Sidiki Cherif

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Nottingham Forest: Stefan Ortega, Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams, Ibrahim Sangare, Elliot Anderson (Nicolas Dominguez dk. 67), Callum Hudson-Odoi (James McAtee dk. 83), Morgan Gibbs-White (Ryan Yates dk. 67), Omari Hutchinson (Dan Ndoye dk. 61), Igor Jesus (Lorenzo Lucca dk. 61)

Yedekler: Angus Gunn, Keehan Willows, Morato, Jair Cunha, Dilane Bakwa, Zach Abbott

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Murillo (dk. 21), Igor Jesus (dk. 43), Morgan Gibbs-White (dk. 50) (Nottingham Forest)

Sarı kartlar: Milan Skriniar, Domenico Tedesco, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Fred (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

22:34
