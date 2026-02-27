Fenerbahçe, Nottingham'ı 2-1 geçti

Stat: City Ground
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo (Dk. 46 Ola Aina), Morato, Williams, Dominguez (Dk. 84 Gibbs-White), Yates (Dk. 46 Sangare), Anderson, McAtee (Dk. 46 Hudson-Odoi), Lucca (Dk. 46 Jesus)
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe Demir, Brown (Dk. 76 Levent Mercan), İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın (Dk. 63 Asensio), Nene (Dk. 46 Semedo), Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Dk. 76 Alaettin Ekici)
Goller: Dk. 22 ve 48 (penaltı) Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Dk. 68 Hudson-Odoi (Nottingham Forest)
Sarı kart: Dk. 40 Lucca (Nottingham Forest)
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa kupalarından elendi.
46. dakikada Oğuz'un pasında ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Morato'nun müdahalesiyle yerde kalınca İtalyan hakem Maurizio Mariani, penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada atışı kullanan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.
50. dakikada sarı-lacivertli oyuncuların hatasından yararlanan Cunha'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Tarık, topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza alanı önünden Dominguez'in sert şutunda top yandan auta gitti.
68. dakikada sağ taraftan Ola Aina'nın ortaladığı topu ceza alanının sol tarafında kontrol eden Hudson-Odoi, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.
79. dakikada topla ceza alanına giren Jesus'un karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, kaleci Tarık, eliyle meşin yuvarlağı uzaklaştardı.
89. dakikada ani gelişen Nottingham Forest atağında, Hudson-Odoi'nin karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda iyi yer tutan kaleci Tarık, topu çelerek gole izin vermedi.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
