Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i İstanbul'a Getirdi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i İstanbul'a Getirdi

Fenerbahçe, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic ile transfer görüşmelerine başladı, İstanbul'a geldi.

31.01.2025 13:28
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Sırp futbolcu Ognjen Mimovic, İstanbul'a geldi.

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 4. transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın ardından Kızılyıldız'da top koşturan Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'i de İstanbul'a getirdi. 20 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak, saat 12.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Mimovic'in, sağlık kontrolünden sonra Fenerbahçe'ye resmi imzayı atması bekleniyor.

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 19 maça çıkan Sırp futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i İstanbul'a Getirdi - Son Dakika

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