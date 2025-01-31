Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile Anlaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile Anlaştı

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile Anlaştı

Sırp savunma oyuncusu Ognjen Mimovic, transfer için İstanbul'a geldi. Resmi sözleşme bekleniyor.

31.01.2025 14:21
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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Sırp savunma oyuncusu Ognjen Mimovic, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na inen 20 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelen Mimovic'in resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Ognjen Mimovic

Ognjen Mimovic, 17 Ağustos 2004'te Sırbistan'da dünyaya geldi.

Sırbistanlı sağ bek, A takıma yükselmeden önce sırasıyla Metalac, Kızılyıldız, Graficar ve yeniden Kızılyıldız'ın altyapı takımlarında forma giydi.

OFK Belgrad takımına 2022-23 sezonunda bonservisi kiralanan Mimovic, 2023-24 sezonundan bu yana kariyerine Kızılyıldız formasıyla devam ediyor.

Sırbistan 21 Yaş Altı Milli Takımının formasını da giyen Mimovic, kariyerinde Sırbistan Süper Ligi, Sırbistan Kupası, Sırbistan 2. Ligi ve Sırbistan 19 Yaş Altı Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasının yanı sıra Sırbistan Süper Ligi'nde toplam 19 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Kaynak: AA

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