Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na karar verdi

Fenerbahçe, 2 Nisan Salı günü takımın Süper Lig'den çekilmesi dahil konuların değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verdi.
Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından bugün Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Sarı-lacivertliler, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Genel Kurul Toplantısı yapılacağını duyurdu. Toplantıda dün oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi dahil konular görüşülecek. - İSTANBUL
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, özel uçakla Antalya'ya gelerek Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacak. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, 23 Mart'a kadar Antalya'da kamp yapacak. Ayrıca, 100 Hull City taraftarı da takımlarını desteklemek için Antalya'ya geldi. Takımın kentte hazırlık maçı da yapılacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayların tek sorumlusu olarak TFF'yi gösteren Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. Sözlerine devam eden Koç, "Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz. Her gün ölmektense bir kez öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar çıkarız. Bu kararı alırsak görevi bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübü tekrar Süper Lig'e çıkarıp o zaman görevi bırakırız." ifadelerini kullandı.
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