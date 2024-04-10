Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında avantaj arıyor

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımın oyun gücünü rakibe hissettirerek avantaj yakalamak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, rakibin gücünü bildiklerini dile getirdi.

Olympiakos'un Yunanistan'ın köklü kulüplerinden birisi olduğunu ve ateşli bir taraftar grubuna sahip olduğunu vurgulayan Kartal, "İki aşamalı bir maç. Yaptığımız analizlerle rakibimizin güçlü yönlerini çıkardık. Biz kendi güçlü yönlerimizi rakibe hissettirerek avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Burada ve İstanbul'da iyi bir futbolla turu geçmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Olympiakos'un bir önceki turda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında ilk maçta evinde 4-1 mağlup olmasının sürpriz bir sonuç olduğunu da sözlerine ekleyen Kartal, Yunanistan temsilcisinin ikinci maçta rakibe gücünü hissettirerek turu geçtiğinin altını çizdi.

"Her maçın hikayesi başkadır"

Rakibin sahaya tek santrfor ya da çift santrfor çıkmasına göre planlar yaptıklarını belirten Kartal, "Onların yarın ne yapacakları tabii ki önemli ama bizim yapacaklarımız daha önemli." ifadelerini kullandı.

Her karşılaşmaya tek tek baktıklarını ve rakibe göre hazırlandıklarını da söyleyen Kartal, şöyle konuştu:

"Her maçın hikayesi başkadır. Yarınki rakibimizin hikayesi de başka olacak. Biz bunu antrenmanlarda çalıştık. Yarınki maçta da Fenerbahçe'ye yakışır şekilde iyi bir mücadeleyle iyi bir sonuç almak istiyoruz."

Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin yaptığı protesto hakkında da konuşan Kartal, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bizim yaşadıklarımız lig maçlarında olsun, kupa maçlarında olsun açık şekilde ortada. Haklılığımızı kamuoyuna göstermek için yaptığımız bir tepkiydi. Bu tepkinin karşılık bulduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin ülke futbolunda değişmesini düşünüyorsak, kurulların da bir değerlendirme yapmasını düşünüyoruz. Her şeyin böylece daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz sahanın içinde kalmak istiyoruz. Yarınki maç için hazırlıklarımızı tamamladık. Dediğim gibi buradan iyi bir sonuçla İstanbul'a dönmek istiyoruz."

Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte basın toplantısına katılan milli futbolcu Çağlar Söyüncü de zor bir maça çıkacaklarını ancak kendi planlarını yarın uygulayıp kazanmak istediklerini söyledi.