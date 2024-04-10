Fenerbahçe, Olympiakos Maçı İçin Avantajlı Skorla İstanbul'a Dönmek İstiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Olympiakos Maçı İçin Avantajlı Skorla İstanbul'a Dönmek İstiyor

Fenerbahçe, Olympiakos Maçı İçin Avantajlı Skorla İstanbul\'a Dönmek İstiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın oynanacak olan Olympiakos maçı öncesi avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istediklerini belirtti. Kartal, rakiplerini analiz ettiklerini ve kendi güçlü yönlerini rakibe hissettirerek turu geçmek istediklerini söyledi. Çağlar Söyüncü ise, zor bir maç olacağını ancak kendi planları olan iyi bir takım olduklarını ifade etti.

10.04.2024 19:58  Güncelleme: 20:01
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın karşılaşacakları Olympiakos maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz. Orada da taraftarlarımızın önünde iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile oyunculardan Çağlar Söyüncü maçın oynanacağı Karaiskakis Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal, rakiplerinin gücünü bildiklerini belirterek, "Yunan futbolunda önemli yeri olan köklü bir camia. Ateşli bir taraftarı olduğunu da biliyoruz. Sonuçta bu iki aşamalı bir maç. Rakibimizle ilgili yaptığımız analizler neticesinde güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de kendi güçlü yönlerimizi rakibe hissettirerek avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz. Orada da taraftarlarımızın önünde iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

"İkinci maçta daha dengeli oynadılar"

Olympiakos'un bir önceki turda eşleştiği Maccabi Tel Aviv karşısında iki maçta aldığı skorlarla ilgili soruya Kartal, "Yapmış olduğumuz analize göre ilk maçta alınan sonuç bize biraz sürpriz geldi. İkinci maçta daha dengeli oynadılar. Olympiakos takımı kendi gücünü rakibe hissettirerek orada istediğini aldı" yanıtını verdi.

"Rakibe göre planlarımız hazır"

Rakibi analiz ettiklerini ve oyun planlarının hazır olduğunu belirten sarı-lacivertli takımın teknik patronu, "Rakibimizin oyunun gidişatına, skora, zamana göre nasıl bir oyun planı içerisinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Eğer çift santrfor oynarsa oyun planımız hazır, tek santrfor oynarsa ona göre planlarımız hazır. Yarın ne yapacakları önemli ama bizim de onlara karşı ne yapacağımız önemli. Onun içi rakibe göre planlarımız hazır. Biz her zaman rakiplerimize göre maç maç hazırlanıyoruz. Her maçın hikayesi başkadır. Adana Demirspor maçının hikayesi başka, yarınki maçımızın hikayesi başka. Yaptığımız antrenmanlarla hazırlandık. Yarın Fenerbahçe'ye yakışır şekilde iyi mücadele ve iyi bir sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

"Kulübümüzün yapmış olduğu bu hamlenin karşılık bulduğunu düşünüyorum"

Son olarak Süper Kupa maçıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan İsmail Kartal, "Lig maçlarında, kupa maçlarında olsun Türkiye'de yaşadıklarımız açık ve net bir şekilde ortada. Haklılığımızı kamuoyuna gösterebilmek için Kulübümüz tarafından bir tepkiydi. Kulübümüzün yapmış olduğu bu hamlenin karşılık bulduğunu düşünüyorum. Ülke futbolunun değişmesini istiyorsak bazı kurumların, herkesin kendisine göre bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Bu değerlendirmelerin sonucunda her şeyin bundan sonra daha iyi olabileceğini düşünüyoruz ve buna inanıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Sahanın içinde kaldık ve saha içinde kalmaya devam edeceğiz. Yarınki maçla ilgili hazırlıklarımızı bitirdik. İyi mücadele ederek istediğimiz sonuçla İstanbul'a avantajlı şekilde dönmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Çağlar Söyüncü: "Kendi planları olan iyi bir takımız"

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Çağlar Söyüncü ise, "Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Zor bir maç. Ama biz her zaman olduğu gibi rakibe göre değil kendi futbolumuzu oynamak istiyoruz. Çift ayaklı bir tur, bunun bilincindeyiz. Zorluklara alışığız, bir zorluk çekeceğimizi zannetmiyorum. Tabii ki zor maç. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Biz kendi planları olan iyi bir takımız. Yarın sahada bunları uygulayıp kazanmak istiyoruz" dedi. - ATİNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Olympiakos Maçı İçin Avantajlı Skorla İstanbul'a Dönmek İstiyor - Son Dakika

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