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Milli ara en çok onlara yarayacak! Fenerbahçe'de Fred ve Djiku geri dönüyor - Son Dakika

Milli ara en çok onlara yarayacak! Fenerbahçe'de Fred ve Djiku geri dönüyor

14.11.2023 13:34  - Güncelleme: 13:39

Fenerbahçe'nin yokluklarında son 3 maçta 1 puan alabildiği Fred ile Djiku, milli aranın ardından takıma geri dönüyor. İki futbolcunun da Karagümrük maçında forma giymesi bekleniyor.

Sezona 19'da 19'la başlayan Fenerbahçe'de ilk 11'in değişilmez futbolcularından Fred, Djiku ve Becao'nun sakatlanması sonrası puan kayıpları peş peşe geldi. Milli aranın ilaç gibi geleceği sarı-lacivertlilerde, Fred ve Djiku geri dönüyor.

FRED VE DJIKU, KARAGÜMRÜK MAÇINDA KADRODA

Trabzonspor ve Ludogorets maçlarını kaybeden Fenerbahçe, Adana Demirspor ile de golsüz berabere kaldı. Fred, Djiku ve Becao'nun sakatlıkları sonrası 19 maçık galibiyet serisinin yerini 3 maçlık kazanamama serisi alan sarı-lacivertlilerde, sakatlar dönüyor. Fred ve Djiku'nun milli ara dönüşü Karagümrük maçında forma giymesi bekleniyor.

DİĞER SAKATLARDA SON DURUM

Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in de milli arada takıma dönmesi bekleniyor. Serdar Aziz'in 1 aydan önce formayı giymesi beklenmezken, Becao'nun dönüşü ise sezonun ikinci yarısını bulacak.

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Son Dakika Spor Milli ara en çok onlara yarayacak! Fenerbahçe'de Fred ve Djiku geri dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli ara en çok onlara yarayacak! Fenerbahçe'de Fred ve Djiku geri dönüyor - Son Dakika
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