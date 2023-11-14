Sezona 19'da 19'la başlayan Fenerbahçe'de ilk 11'in değişilmez futbolcularından Fred, Djiku ve Becao'nun sakatlanması sonrası puan kayıpları peş peşe geldi. Milli aranın ilaç gibi geleceği sarı-lacivertlilerde, Fred ve Djiku geri dönüyor.
Trabzonspor ve Ludogorets maçlarını kaybeden Fenerbahçe, Adana Demirspor ile de golsüz berabere kaldı. Fred, Djiku ve Becao'nun sakatlıkları sonrası 19 maçık galibiyet serisinin yerini 3 maçlık kazanamama serisi alan sarı-lacivertlilerde, sakatlar dönüyor. Fred ve Djiku'nun milli ara dönüşü Karagümrük maçında forma giymesi bekleniyor.
Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in de milli arada takıma dönmesi bekleniyor. Serdar Aziz'in 1 aydan önce formayı giymesi beklenmezken, Becao'nun dönüşü ise sezonun ikinci yarısını bulacak.
Son Dakika › Spor › Milli ara en çok onlara yarayacak! Fenerbahçe'de Fred ve Djiku geri dönüyor - Son Dakika