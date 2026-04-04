Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet için kutlama mesajı yayımladı.
TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'in teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlarız." ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertli takım, ligde namağlup şampiyonluğa ulaştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Opet 2025-2026 Şampiyonu - Son Dakika
