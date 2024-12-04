Fenerbahçe Opet 29. Kupayı Kazandı

(ANKARA) - Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i 65-64 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı ile Çukurova Basketbol Kulübü Mersin, Türkiye Basketbol Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada birinci periyodu 22-21, ikinci periyodu 40- 32 ve üçüncü periyodu 51-42 üstün kapatan Fenerbahçe Opet, Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i 65-64 yenerek 13. kez kupayı müzesine götürdü.
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