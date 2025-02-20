Fenerbahçe Opet, Beretta Famila'yı Yendi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İtalya'nın Beretta Famila takımını 86-80 mağlup etti.
İtalya'nın Vicenza kentindeki Schio yerel idaresinde yer alan Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 24-17 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 44-30 üstün gitti.
İkinci yarıda skor avantajını iyi kullanan sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 58-49 önde geçtiği karşılaşmadan 86-80 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman, kaydettiği 29 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Karşılaşmanın rövanşı, 26 Şubat Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.
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