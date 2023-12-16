Fenerbahçe Opet, Çukurova Belediyespor\'u 3-0 yendi

Salon: Adana ASKİ Atatürk
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli
Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Berra Eren, Leyva, Fabris, Nur Sevil Gökbudak, Yasemin Yıldırım ( Berin Yıldırım, Ceren Önal, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş)
Fenerbahçe Opet: Stysiak, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Buse Ünal, Meryem Boz, Souza)
Setler: 19-25, 19-25, 17-25
Süre: 71 dakika (24, 23, 24)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.
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