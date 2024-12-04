Fenerbahçe Opet Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Fenerbahçe Opet Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nı Kazandı

Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

04.12.2024 22:16
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek elde ettiği 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı düzenlenen törenle aldı.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde Fenerbahçe Opet'e kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Oyunculara madalyalarını ise TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Gülşah Akkaya ile Bahar Çağlar Ökten takdim etti.

Kupa, Fenerbahçe Opet'in kaptanları Şerife Alperi Onar ile Emma Meesseman'ın ellerinde yükselirken sarı-laciverti oyuncular da büyük bir sevinç yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın finalinde yer alan ÇBK Mersin'e ise ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay verdi.

Meesseman MVP ödülünü Serdar Karagöz'den aldı

Karşılaşmanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Opet'in Belçikalı uzunu Emma Meesseman oldu.

Tecrübeli oyuncu karşılaşmayı 20 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle tamamladı.

Meesseman'a MVP ödülünü Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

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