Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek lider tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek lider tamamladı

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit\'i mağlup ederek lider tamamladı

Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti ve normal sezonu lider tamamladı. Eczacıbaşı Dynavit ise üçüncü sırada yer aldı. Maçın salonu TVF Burhan Felek'te oynandı ve toplam süre 118 dakika sürdü.

28.03.2024 22:38
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Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 25-19, 22-25, 21-25, 25-19 ve 15-10'luk set skorlarıyla 3-2 mağlup etti ve normal sezonu lider tamamladı. Eczacıbaşı Dynavit ise üçüncü sırada yer aldı.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Fenerbahçe: de Souza, Eda, Buse, Fedorovtseva, Aslı, Stysiak, Gizem (L), Drca, Meryem, Ada

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Stevanovic, Elif, Voronkova, Jack-Kısal, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Gray, Naz, Beyza

Setler: 19-25, 25-22, 25-21, 19-25, 15-10

Süre: 118 dakika (24,28,24,25,17) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Vodafone, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek lider tamamladı - Son Dakika

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