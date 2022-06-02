Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti

02.06.2022 18:41

Sarı-lacivertliler, milli oyuncu Meryem Boz'la ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 34 yaşındaki pasör çaprazı ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u transfer etti. Sarı-lacivertliler deneyimli pasör çaprazı ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Opet transferde bombayı patlattı! Milli voleybolcu resmen imzayı attı

"SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 34 yaşındaki pasör çaprazı ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Kariyerinde birçok başarıya imza atan ve bir dönem de çubuklu formayı giyen tecrübeli oyuncu, Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası, Atom Trefl Sopot, Nakhonnon, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve VakıfBank formalarını da terletti. Deneyimli isim, milli forma ile 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde 'En Değerli Oyuncu' seçilerek, adını rüya takıma yazdırmıştır. Meryem Boz'a 'Hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."

YORUMLAR
500
Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı Fenerbahçe Opet, milli voleybolcu Meryem Boz'u kadrosuna kattı Fenerbahçe Opet, milli voleybolcu Meryem Boz'u kadrosuna kattı

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Meryem Boz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti - Son Dakika


Son Dakika
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 18:57:30. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement