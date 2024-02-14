Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor\'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Opet, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Sarıyer Belediyespor'u 25-16, 25-13, 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Maç 64 dakika sürdü.

14.02.2024 18:35  Güncelleme: 18:37
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Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak ( Gizem Örge, Meryem Boz, Buse Ünal, Cristina, Fetisova, Cansu Çetin, Ada Korkmaz)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Aşçı, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Hristova, Shi, Karmen Aksoy (Işıl Öz, Simay Kurt, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Ceylan Arısan, Çağla Erdem)

Setler: 25-16, 25-13, 25-22

Süre: 64 dakika (20, 19, 25)

Fenerbahçe Opet, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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