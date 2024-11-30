Fenerbahçe Opet'ten Mersin'e Farklı Galibiyet - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet'ten Mersin'e Farklı Galibiyet

Fenerbahçe Opet\'ten Mersin\'e Farklı Galibiyet

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin'i 82-69 yenerek namağlup devam etti.

30.11.2024 18:50
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Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Uğur Akyıldız, Yiğit Gönültaş, Hüseyin Çamcı

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 4, Allemand 10, Williams 23, Meesseman 20, Charles 15, Ece Erginay, Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 3, Tilbe Şenyürek 3

ÇBK Mersin: Anderson 19, Sinem Ataş 5, Howard 6, Fauthoux 6, Rupert 16, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 7, Derin Yaya 2, McCovan 8

1. periyot: 26-24

Devre: 48-38

3. periyot: 65-50

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 82-69 yendi.

Bu sonuçla 2 maçı eksik namağlup sarı-lacivertliler, 8. maçında da galibiyetle ayrıldı. Ligde 1 maçı eksik konuk ekip ise 4. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Basketbol, Mersin, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet'ten Mersin'e Farklı Galibiyet - Son Dakika

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