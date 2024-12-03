Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin Kupa İçin Kapışacak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin Kupa İçin Kapışacak

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin yarın karşı karşıya gelecek.

03.12.2024 22:17
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Basketbolda Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında yarın oynanacak 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı yapıldı.

Ankara Spor Salonu'ndaki basın toplantısına Fenerbahçe Opet Başantrenörü Valerie Garnier, sarı-lacivertlilerin kaptanı Şerife Alperi Onar, ÇBK Mersin Başantrenörü Victor Lapena ve Mersin ekibinin kaptanı Asena Yalçın katıldı.???????

Fenerbahçe Opet Başantrenörü Garnier, ÇBK Mersin'i hafta sonu ligde yendiklerini hatırlatarak "Bu maç daha zor. İki kaliteli takım var. Fenerbahçe'de ana hedef her zaman kupa kazanmaktır. Mersin'e karşı da alçak gönüllülükle sahaya çıkacağız. Beni motive eden şey kupadır. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı daha önce bir kez kaybettim bu sefer kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbaçe Opet'in kaptanı Şerife Alperi Onar ise uzun süredir maç kaybetmediklerine dikkati çekerek "Rakibimizin çok kaliteli kadrosu var. Ankaralı basketbolseverlere iyi basketbol izletmek istiyoruz. Ligde rakibimizle oynadık ama kupa başka, tek maç. Fenerbahçe'de olmak her zaman en büyük hedeflerin peşinden koşmaktır. Karşımızdaki rakip kim olursa olsun hep aynı konsantrasyonla sahaya çıkıyoruz. Fenerbahçe'nin kültürü kazanmak üzerine ve bizi birleştiren de bu." değerlendirmesinde bulundu.

Lapena: "Kupayı kazanacağız"

ÇBK Mersin Başantrenörü Lapena, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

Fenerbahçe'yi çalıştırırken bu kupayı daha önce kazandığını anımsatan Lapena, "Çok iyi hazırlandık, kupayı kazanacağımızı düşünüyorum. Ben motivasyonumu oyuncularımdan alıyorum. Yarın sahada en iyisini yapmaya çalışacağız. Takımıma güveniyorum. Çok iyi motive olduk. Tüm çalışmalarımızı yaptık." dedi.

ÇBK Mersin'in kaptanı Asena Yalçın, Fenerbahçe karşısında 2022'de Ankara'da kupayı kazandıklarına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Kupayı ikinci kez Mersin'e götürmek istiyoruz. Kupa maçlarının atmosferi farklı oluyor. Bazen favori kaybediyor. Ankara halkına iyi basketbol seyrettirmek istiyoruz. Kupa kazanmak istiyorsanız Avrupa'da da Türkiye'de de Fenerbahçe'yi yenmek zorundasınız. Kupayı son kazanan takım biziz. 2022'de Ankara'da eksik kadroya rağmen değişik bir motivasyonla çıkıp kazanmıştık. Fenerbahçe'ye kolay sayı attırmamız gerekiyor. Takım olarak iyi savunma yaparsak kazanabiliriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin Kupa İçin Kapışacak - Son Dakika

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