Fenerbahçe Otobüsüne Saldırıya Yeniden Soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili "kanun yararına bozma" sürecini başlattıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın saldırı ile ilgili dosyayı yeniden incelediğini ve "kanun yararına bozma" kararı aldığını duyurdu.

Gürlek, "bu karar ile birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe futbol klübüne ait takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Rize'den Trabzon Havalimanı'na giderken silahlı saldırı düzenlenmiş, şoför yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırıda araçta bulunan futbolcu ve yöneticiler yara almamıştı.

Soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı.

Bakan Gürlek bu kararla, "saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasını" hedeflediklerini belirtti.

Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saldırı milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir."

"Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir."

"Kanun yararına bozma" mahkemelerin verdiği bir kararda hukuka aykırılık tespit edildiğinde başvurulan olağanüstü bir hukuki yol.

Bu talep için Adalet Bakanlığı'na başvuruluyor.

Bakanlık hukuka aykırılık görürse dosyayı Yargıtay'a iletiliyor.

Nihai karar Yargıtay tarafından veriliyor.

Yargıtay bu kararı verirse soruşturmanın yeniden açılması gündeme gelebilir.

Bakanlık bünyesinde 'Faili meçhul' dairesi kurulmuştu

Fenerbahçe kafilesine yapılan saldırı ile ilgili dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın inceleme başlattığını duyurduğu dosyalardan bir tanesi.

Bakan Gürlek ilk olarak Nisan ayında, Tunceli'de 2020 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili soruşturmada yeni gelişmelerin yaşanmasının ardından böyle bir birimin kurulacağını söylemişti.

Aynı hafta kurulan başkanlığın faaliyetleri hakkında bilgi veren Bakan Gürlek, ülke genelinde 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktüle ilişkin kapsamlı inceleme süreci başlattıklarını açıklamıştı.

Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan bu başkanlık ile "kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına aldıklarını" söylemişti.

Bakan, "Bu birim, delil yetersizliği veya karartılması nedeniyle sonuçlandırılamayan dosyaları yeniden mercek altına alacak. Cumhuriyet başsavcılıklarında bulunan faili meçhul dosyalar sistematik şekilde incelenecek" demişti.