Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
11.02.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
Haber Videosu

Fenerbahçe basketbol takım otobüsünü gören bir Trabzonspor taraftarının ''Lan oğlum görüşeceğiz!'' sözleri gündem oldu. İki kulüp taraftarları arasında çok sayıda yorumun yapılmasına neden olan görüntüler, büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe basketbol takım otobüsünü gören bir Trabzonspor taraftarının verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

"LAN OĞLUM GÖRÜŞECEĞİZ!" DİYE SESLENDİ

Yoldan geçen Fenerbahçe basketbol takım otobüsünü fark eden Trabzonspor taraftarı, aracın ardından yüksek sesle "Lan oğlum görüşeceğiz!" diye bağırdı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, iki kulüp taraftarları arasında çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yarengüme Yarengüme:
    Hadi, cel ula 5 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti Trafikte çekiciye tepki yağdı Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı

16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:19
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle
Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle
15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:36:51. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.