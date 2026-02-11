Fenerbahçe basketbol takım otobüsünü gören bir Trabzonspor taraftarının verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.
Yoldan geçen Fenerbahçe basketbol takım otobüsünü fark eden Trabzonspor taraftarı, aracın ardından yüksek sesle "Lan oğlum görüşeceğiz!" diye bağırdı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, iki kulüp taraftarları arasında çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti - Son Dakika
