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Fenerbahçe Parolapara, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Parolapara, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 Yendi

Fenerbahçe Parolapara, Brand Group Alanya Belediyespor\'u 3-0 Yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 22-25, 19-25, 19-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 82 dakika sürdü.

04.02.2024 16:07
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Salon: Atatürk

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Turgut Uzunçakmak

Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Bertuğ Öndeş, Emin Gök, Uriarte (Ali İhsan Heper, Umut Durur, İrfan Çetinkaya, Oğuzhan Doğruluk, Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlan)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar, Penchev, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Mert Cuci)

Setler: 22-25, 19-25, 19-25

Süre: 82 dakika (30, 27, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Parolapara, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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