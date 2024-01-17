Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turunda Ukrayna temsilcisi Prometey\'i ağırlayacak

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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Ukrayna temsilcisi Prometey'i ağırlayacak.
İstanbul'daki Burhan Felek Salonu'ndaki karşılaşma, 19.00'da başlayacak.
Play-off turu ilk maçında sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Ukrayna temsilcisine 3-1 yenilmişti.
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