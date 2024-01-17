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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turunda Ukrayna temsilcisi Prometey'i ağırlayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turunda Ukrayna temsilcisi Prometey'i ağırlayacak

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Ukrayna temsilcisi Prometey'i İstanbul'daki Burhan Felek Salonu'nda konuk edecek. İlk maçta yenilen sarı-lacivertli ekip, turu geçmek için galibiyet arayacak.

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turunda Ukrayna temsilcisi Prometey\'i ağırlayacak
17.01.2024 - 10:25,
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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Ukrayna temsilcisi Prometey'i ağırlayacak.

İstanbul'daki Burhan Felek Salonu'ndaki karşılaşma, 19.00'da başlayacak.

Play-off turu ilk maçında sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Ukrayna temsilcisine 3-1 yenilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turunda Ukrayna temsilcisi Prometey'i ağırlayacak - Son Dakika
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