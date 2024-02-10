Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta\'yı 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe Parolapara, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 18. galibiyetini alırken, deplasman ekibi ise 7. mağlubiyetini yaşadı. Mücadelede Fenerbahçe'de Dick Kooy 20, Emre Vahit Savaş 19, Kaan Gürbüz ise 14 sayıyla oynadı. Galatasaray'da ise Nikola Mijailovic 21, Jan Hadrava 17 sayı kaydetti.

10.02.2024 22:12  Güncelleme: 22:14
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Fenerbahçe Parolapara, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19'uncu haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı sahasında 27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 15-13'luk setlerle 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip, 18'inci galibiyetine imza atarken; deplasman ekibi ise 7'nci mağlubiyetini aldı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini 27-29 kazanan taraf Galatasaray oldu. İkinci set ev sahibi ekibin 25-23'lük üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü seti 25-27'lik skorla deplasman ekibi kazandı. Dördüncü seti Fenerbahçe, 25-18 kazanarak setleri 2-2'ye getirdi. Son seti 15-13 kazanan Fenerbahçe Parolapara, karşılaşmadan da 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Ev sahibi ekipte Dick Kooy 20, Emre Vahit Savaş 19, Kaan Gürbüz ise 14 sayıyla mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekipte ise Nikola Mijailovic 21, Jan Hadrava ise 17 karşılaşmayı tamamladı.

Kaynak: DHA

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