Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi

Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta\'yı 3-2 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta'yı 27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Maç 150 dakika sürdü.

10.02.2024 22:31
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Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Hasan Sıkar, Penchev, Caner Pekşen)

Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Mijailovic, Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmaz, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)

Setler: 27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 15-13

Süre: 150 dakika (32, 34, 37, 26, 21)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi - Son Dakika
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