Fenerbahçe Parolapara, Halkbank'ı mağlup ederek normal sezonu 2. sırada tamamladı

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu
Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Caner Dengin)
Halkbank: Mert Matic, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth ( Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver)
Setler: 25-19, 26-28, 25-22, 25-22
Süre: 115 dakika (24, 35, 27, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son hafta maçında Fenerbahçe Parolapara, sahasında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla 24. galibiyetini alan Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladı. İlk yenilgisini yaşayan Halkbank ise 26 haftalık periyodu zirvede bitirdi.
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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek tur atlayan Fenerbahçe Opet ile yarın finalde karşı karşıya gelecek. Kupa Voley'de şampiyonu belirleyecek final karşılaşması Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nde 12 yıl aradan sonra pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza anı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Rallide toplamda 16 araç yarış dışı kaldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 26. ve son hafta maçlarıyla normal sezon tamamlandı. Halkbank, Fenerbahçe Paralopara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta play-off 1. etap için yarışacak. Play-off 2. etap maçları ise 5 ila 8. sırayı belirleyecek. Bigadiç Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor küme düştü.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Bakan Bak, Marmaris Beldibi Mahallesi'ne yapılacak 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu, Gençlik Merkezi, tenis kortu ve futbol sahası alanını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, su sporları alanında yapılacak yatırımların Marmaris'e ve Türkiye sporuna hizmet edeceğini belirtti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Spor Toto, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'u 41-31 mağlup etti. İlk yarıyı 20-14 önde tamamlayan Spor Toto, müsabakayı 41-31 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
16 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı, Trisome Oyunları'nda 50 metre kurbağalamada 46.95'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, 200 metre karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı. Daha önce de 200 metre serbest kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalya almıştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bakanlığa ait spor tesislerini inceleyerek, yapılması planlanan projeleri değerlendirdi. Bakan Bak, futbol sahasını inceledi, gençlik merkezi ve kapalı spor salonu hakkında bilgi verdi. Ayrıca su sporları merkezi alanı hakkında da bilgi veren Bakan Bak, Marmaris'in spor kenti olacağını belirtti.
İstanbul Fenerbahçeliler Derneği, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a destek verdiğini açıkladı. Dernek başkanı Alaattin Yavuz Güneş, Ali Koç'un görevine devam etmesi için imza topladıklarını belirtti ve genel kurulda alınacak kararın arkasında duracaklarını ifade etti.
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