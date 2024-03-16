Fenerbahçe Parolapara, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u 3-0 yendi

MKE Ankaragücü ile RAMS Başakşehir İlk Yarıda Berabere

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.