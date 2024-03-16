Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Nazire Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe Parolapara: Penchev, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Caner Pekşen, Ghaziani, Kaan Gürbüz, Deniz Yılmaz, Mert Cuci, Yiğit Gülmezoğlu)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkun Üstündağ, Yiğit Aslan, Cüneyt Dağcı, Yusuf Eken, Mert Güneş, Görkem Sertel (Fatih Yörümez, İsmail Koçak, Turgut Lelik)
Setler: 25-21, 25-20, 25-16
Süre: 73 dakika (26, 24, 23)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. hafta maçında Fenerbahçe Parolapara, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Parolapara, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 25. haftasında sahasında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 25-21, 25-20, 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık' dedi.
Trabzonspor'un futbol A takımında yer alan Mehmet Can Aydın'ın yapılan antrenmanda yaşadığı ağrı sonucunda yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisi başlatıldı.
TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta maçları oynandı. İşte alınan sonuçlar: 1. Grup: Küçükçekmece Sinopspor 1-2 Kepezspor, 52 Orduspor 2-1 Edirnespor. 2. Grup: Hacettepe 1945 SK 1-0 Turgutluspor, Kemerkent Bulvarspor 2-0 TPAO Batman Petrolspor. 3. Grup: Bornova 1877 1-0 Darıca Gençlerbirliği. 4. Grup: İdaş Çatalcaspor 2-0 Orduspor 1967.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkararak kayak, snowboard ve kızakla kayma imkanı buluyor. Mart ayında bile kar yağışının devam etmesiyle birlikte kayakseverler, Ilgaz Dağı'nda keyifli bir sezon geçiriyor.
Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, son dakikada yedikleri golle mağlup olmanın acı verici olduğunu söyledi.
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 31. hafta, oynanan 2 maçla başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?