Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçı olan Union Saint- Gilloise müsabakası 11'ine göre Pendikspor karşısına 6 değişiklik ile çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise maçı 11'inden 6 değişikliğe giderek, Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi'nin yerine Mert Müldür, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'ya görev verdi.
Sarı-lacivertlilerde 4 eksik
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Rodrigo Becao ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürüyor. Sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek de kadroda yer almıyor.
İsmail Kartal, Pendikspor karşısına şu 11 ile çıktı:
" Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve Edin Dzeko."
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Muhammet Zeki Dursun, Serdar Dursun ve Yusuf Akçiçek ise yedek bekledi.
Saracoğlu kapalı gişe
Bu sezon tribünleri doldurarak takımlarının arkasında itici güç olan sarı-lacivertli taraftarlar, Pendikspor ile oynanan lig maçında da tribünleri doldurdu. Taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli futbolcuları maça hazırladı. Pendiksporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.
Tahsin Kaya için saygı duruşu
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan Tahsin Kaya, karşılaşma öncesi anıldı. Kaya için seremonide 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Pendikspor karşısına 6 değişiklikle çıktı - Son Dakika
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın hakemin yanına giderek ilginç ifadeler kullandığı görüldü. Yandaş'ın 'Hocam dikkatli ol buradan çıkamazsın' dediği sosyal medyada infial yarattı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) mart ayı eğitim çalışmaları kapsamında TFF VAR Danışmanı Pawel Gil eşliğinde ve VAR Eğitmeni Mete Kalkavan desteğinde hakemlere ve VAR olarak görev alabilecek hakemlere teorik bilgilendirme ve simülasyon çalışmaları yapıldı.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, sahasında konuk ettiği İzmirspor'u 2-0 mağlup etti. Maç öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek takdim edildi. Yakup Karakum ve Alper Önal'ın attığı gollerle Alaçatıspor, galibiyetini aldı ve ligdeki 5. sıradaki yerini korudu. Bir sonraki maçlarını Bilecik 1969 ile deplasmanda oynayacaklar.
Bingöl'ün Genç ilçesinde oynanan BAL ligi karşılamasında bir polis memuru, görme engelli gence maçı anbean anlattı. Polis memuru bu hareketiyle gönülleri fethetti.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası sona erdi. İran takım halinde şampiyonluğu elde ederken, dördüncü gün yapılan müsabakalarda madalya kazanan sporcular da belli oldu.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla birlikte kırmızı siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı. Yardımcı antrenörler, kaleci antrenörü, kondisyoner ve analistler de ekibin parçası oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftası tamamlandı. Rize Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 24-34, Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 32-31, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 38-29, Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 34-31, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor: 31-26 skorlarıyla sonuçlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?