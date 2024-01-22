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Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdman, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de başlayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı. Fenerbahçe, yarınki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı
22.01.2024 - 14:39,
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Dün oynanan Samsunspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 23 Ocak Salı günü yapacağı çalışmayla RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: AA
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