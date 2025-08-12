Fenerbahçe Real Madrid\'in kalecisini alıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'in sözleşme şartlarını sorduğu belirtildi. Sarı-lacivertliler, Ukraynalı kaleciyi kiralamak istiyor.
Hırvat eldiven Dominik Livakovic ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'in sözleşme şartlarını sorduğu belirtildi.
Sarı-lacivertliler, 2030 yılına kadar kontratı olan 26 yaşındaki kaleciyi kiralamak istiyor. Lunin'in 18 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasını 12 maçta giyen Lunin, bu maçlarda 19 gol yemiş ve 4 karşılaşmada kalesini gole kapatarak dikkat çekmişti.
