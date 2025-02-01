Fenerbahçe Rizespor\'u Ağırlıyor

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor ile 46. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin rekabette 30'a 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 48 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 20 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 8. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, Rizespor'u da mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Ligde 46. randevu

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 30 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 102 gol atarken, Rizespor 41 gol sevinci yaşadı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-0'lık skorla kazandı.

Karadeniz ekibine karşı son 11 maçı kazandı

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'a karşı 10'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 11 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe 36 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak 2018 yılında evindeki maçta 3-0 mağlup etti.

İç saha karnesi

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon evinde 9 karşılaşmaya çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor ve Göztepe maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu. Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 4'ünde ise kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 22 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Kanarya, evinde mücadele ettiği son 6 karşılaşmayı da kazandı.

Youssef En-Nesyri'den 6 maçta 9 gol

Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, son haftalardaki performansıyla takımının galibiyetlerinde ön plana çıktı. En-Nesyri ligde çıktığı son 6 müsabakanın 5'inde rakip fileleri havalandırdı ve bu süreçte 9 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'a karşı da gol atan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 12 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

3 futbolcu sarı kart sınırında

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Filip Kostic sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3 isim sarı kart görmesi durumda bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Burak Pakkan düdük çalacak

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak. - İSTANBUL