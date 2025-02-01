Fenerbahçe Rizespor'u Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Rizespor'u Ağırlıyor

Fenerbahçe Rizespor\'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 46. kez karşılaşacak. Taraftarlar derbiye kilitlendi.

01.02.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor ile 46. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin rekabette 30'a 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 48 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 20 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 8. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, Rizespor'u da mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Ligde 46. randevu

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 30 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 102 gol atarken, Rizespor 41 gol sevinci yaşadı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-0'lık skorla kazandı.

Karadeniz ekibine karşı son 11 maçı kazandı

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'a karşı 10'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 11 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe 36 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak 2018 yılında evindeki maçta 3-0 mağlup etti.

İç saha karnesi

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon evinde 9 karşılaşmaya çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor ve Göztepe maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu. Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 4'ünde ise kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 22 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Kanarya, evinde mücadele ettiği son 6 karşılaşmayı da kazandı.

Youssef En-Nesyri'den 6 maçta 9 gol

Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, son haftalardaki performansıyla takımının galibiyetlerinde ön plana çıktı. En-Nesyri ligde çıktığı son 6 müsabakanın 5'inde rakip fileleri havalandırdı ve bu süreçte 9 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'a karşı da gol atan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 12 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

3 futbolcu sarı kart sınırında

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Filip Kostic sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3 isim sarı kart görmesi durumda bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Burak Pakkan düdük çalacak

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Rizespor, Rizespor, Güncel, Futbol, Spor, Rize, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Rizespor'u Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:37 Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 11:54:56. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Rizespor'u Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.