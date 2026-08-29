Fenerbahçe, Roma ile İlk Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Roma ile İlk Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, Roma ile İlk Maçına Çıkıyor
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra Roma ile evinde karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını sahasında İtalyan ekibi Roma ile oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, lig aşamasında Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti. UEFA'nın resmi internet sitesinden bugün yapılan duyuruda sarı-lacivertlilerin fikstürü belli oldu. Kanarya, ilk maçta Roma ile evinde oynayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

10 Eylül Perşembe

Fenerbahçe - Roma

14 Ekim Çarşamba

Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim Salı

Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım Çarşamba

Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım Çarşamba

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık Çarşamba

LASK - Fenerbahçe

20 Ocak Çarşamba

Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak Çarşamba

Atletico Madrid - Fenerbahçe

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Roma ile İlk Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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