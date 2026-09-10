Fenerbahçe, Roma karşısında 2-0'ı koruyamadı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Roma karşısında 2-0'ı koruyamadı

Fenerbahçe, Roma karşısında 2-0\'ı koruyamadı
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UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta Roma'ya 4-2 kaybetti. Mücadelenin 35. dakikasında kırmızı kart gören Fenerbahçe, maçı 10 kişi tamamladı.

UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe U19 ile Roma U19 takımları karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Roma U19, 4-2'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE İKİ FARKLI ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe U19, 29. dakikada Alaettin Ekici ve 32. dakikada Serhan Kök'ün golleriyle 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 35. dakikada Üveys Yasir Satık'ın rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 

ROMA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya baskılı başlayan Roma, sırasıyla 57, 69, 84 ve 89. dakikalarda attığı golle skoru 4-2'ye getirerek maçı kazandı. Bu sonuçla birlikte İtalyan ekibi, UEFA Gençlik Ligi'ne 3 puanla başladı. Fenerbahçe U19 ise ilk maçında puanla tanışamadı. 

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Roma karşısında 2-0'ı koruyamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
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