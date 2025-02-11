Fenerbahçe, RSC Anderlecht Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, RSC Anderlecht Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, RSC Anderlecht Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, 13 Şubat'ta sahasında RSC Anderlecht ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda futbolcular core çalışmaları, ısınma hareketleri ve pas çalışmaları yaptı.

11.02.2025 15:55  Güncelleme: 15:57
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FENERBAHÇE, 13 Şubat Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi RSC Anderlecht ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, daha sonrasında ise pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı, dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.

Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile RSC Anderlecht maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, RSC Anderlecht Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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