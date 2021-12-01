Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 4. galibiyetini aldı. Dinamo Kursk ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

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