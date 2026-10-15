Fenerbahçe sahasında Partizan'ı 74-65 yendi, Euroleague'de 6. haftayı galibiyetle geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe sahasında Partizan'ı 74-65 yendi, Euroleague'de 6. haftayı galibiyetle geçti

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Fenerbahçe sahasında Partizan\'ı 74-65 yendi, Euroleague\'de 6. haftayı galibiyetle geçti
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Fenerbahçe, Euroleague 6. haftada sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 74-65 yendi. Fenerbahçe'de Shields 17, Horton-Tucker 14 sayı üretti; ilk yarıyı 25-28 geride kapatan ev sahibi, üçüncü periyot sonunda 59-44 öne geçti.

Fenerbahçe, Euroleague 6. hafta maçında sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 74-65 mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Alberto Baena (İspanya), Arnau Padros (İspanya)

Fenerbahçe: Shields 17, Horton-Tucker 14, Baldwin IV 11, Clyburn 11, Key 5, Forrest 5, Bingham Jr 4, Larkin 3, Sertaç 2, Melli 2, Johnny Juzang

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Partizan: Nikola Tanaskovic 6, Ethan Thompson 13, Carlik Jones 6, Lamar Stevens 12, Tonye Frank Jekiri 2, Alessandro Pajola, Kevarrius Hayes 12, Luca Vildoza 5, Kyle Allman 7, Joffrey Lauvergne 2, Arijan Lakic, Bandja Sy

Başantrenör: Joan Penarroya

1. Periyot: 12-19

Devre: 25-28

3. Periyot: 59-44

Kaynak: İHA
FenerbahçeSırbistanSporSon Dakika

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