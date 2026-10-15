Fenerbahçe sahasında Partizan\'ı 74-65 yendi, Euroleague\'de 6. haftayı galibiyetle geçti

Fenerbahçe sahasında Partizan'ı 74-65 yendi, Euroleague'de 6. haftayı galibiyetle geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Euroleague 6. haftada sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 74-65 yendi. Fenerbahçe'de Shields 17, Horton-Tucker 14 sayı üretti; ilk yarıyı 25-28 geride kapatan ev sahibi, üçüncü periyot sonunda 59-44 öne geçti.
Fenerbahçe, Euroleague 6. hafta maçında sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 74-65 mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Alberto Baena (İspanya), Arnau Padros (İspanya)
Fenerbahçe: Shields 17, Horton-Tucker 14, Baldwin IV 11, Clyburn 11, Key 5, Forrest 5, Bingham Jr 4, Larkin 3, Sertaç 2, Melli 2, Johnny Juzang
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Partizan: Nikola Tanaskovic 6, Ethan Thompson 13, Carlik Jones 6, Lamar Stevens 12, Tonye Frank Jekiri 2, Alessandro Pajola, Kevarrius Hayes 12, Luca Vildoza 5, Kyle Allman 7, Joffrey Lauvergne 2, Arijan Lakic, Bandja Sy
Başantrenör: Joan Penarroya
1. Periyot: 12-19
Devre: 25-28
3. Periyot: 59-44
Kaynak: İHA
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