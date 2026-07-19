Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?