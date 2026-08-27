Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u mağlup ederek lig aşamasına kalan Fenerbahçe, İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla organizasyonun lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı. Fransa'dan özel uçakla hareket eden Fenerbahçe kafilesi, saat 15.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra Başkan Aziz Yıldırım da kafileyle birlikte İstanbul'a geldi. Havalimanından çıkan sarı-lacivertli kafile, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gitmek üzere takım otobüsüyle hareket etti.

RAKİPLERİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri, bugün TSİ 19.00'da Monako'da gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Sarı-lacivertli ekip, kura çekiminin ardından Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.