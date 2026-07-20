Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi\'nde Gornik Zabrze ile Karşılaşıyor
20.07.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynayacak. Maç yarın saat 21.00'de.

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun ilk maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda çıkacak. Sarı-lacivertliler yarın konuk edeceği Polonya ekibi Gornik Zabrze karşısında rövanş için avantaj arayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de evinde Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk resmi müsabakasına Polonya temsilcisi karşısında çıkacak olan sarı-lacivertliler rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Eşleşmenin ikinci maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Zabrze'de oynanacak.

Avrupa kupalarında 301. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 301. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 118 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 117 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 409 gol gönderirken, kalesinde ise 423 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 43. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 42 kez eleme maçı oynadı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 62 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 51 gole engel olamadı.

Polonya takımları ile 52 yıl sonra

Fenerbahçe, bugüne kadar Polonya temsilcilerinden sadece Ruch Chorzow ile rakip oldu. Sarı-lacivertliler, Chorzow ekibiyle 1972-1973 sezonunda UEFA Kupası'nda, 1974-1975 sezonunda ise Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. Bu süreçteki maçlarda Polonya ekibi 3 galibiyet alırken, Fenerbahçe 1 kez kazandı. Sarı-lacivertliler, 52 yıl sonra bir başka Polonya takımıyla mücadele edecek.

Avrupa kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif."

Manfredas Lukjancukas düdük çalacak

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak müsabakada Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas düdük çalacak. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Vilius Paulauskas olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Alman Christian Dingert oturacak. AVAR'da ise Donatas Simenas eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze ile Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
Hastanede akılalmaz hata Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Trump’tan İran’ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil Trump'tan İran'ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil
3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar 3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı? Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar
Sürüler halinde Türkiye’ye geliyorlar İstanbul’dan sonra o ili de sardılar Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
Van’ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor Van'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor

10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:03
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL’lik servete ortak oldu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
09:50
“En güvenilir insan” anketi de yalan çıktı Arka planda olanlara bakın
“En güvenilir insan” anketi de yalan çıktı! Arka planda olanlara bakın
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
08:05
Lamine Yamal’dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler
Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
07:22
Dünya şaşkın Trump ile Sanchez’den beklenmeyen kare
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 10:49:48. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze ile Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.