Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Yarın
Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Yarın

Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Yarın
07.03.2026 11:44
Fenerbahçe, Samsunspor ile 66. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler galibiyet peşinde.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın evinde oynayacağı Samsunspor ile ligde 66. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 15 galibiyet, 9 beraberlikle 54 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 7. sırada yer alıyor. Ligde son 2 maçında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, yarınki maçı kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Ligde 66. randevu

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 65 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Kanarya'nın galibiyet sayısında 35-12 üstünlüğü bulunuyor. 18 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 110 golüne, kırmızı-beyazlılar 60 golle karşılık verdi.

Son 4 maç berabere bitti

Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren, Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki son maçlarda beraberlikler dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, 21 Ağustos 2023'te deplasmanda 2-0 kazanırken sonrasında 2'si İstanbul'da, 2'si Samsun'da olmak üzere 4 lig karşılaşmasında eşitlik bozulmadı.

İki ekip son olarak 6 Ocak tarihinde Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geldi. Adana'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Farklı skorlar tarihe geçti

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği farklı skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabaka lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetler de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

İç saha karnesi

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, Alanyaspor, Galatasaray, Göztepe ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 24 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Karadeniz ekibi son 12 maçta 1 galibiyet aldı

Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitiren Samsunspor, bu sezon ise inişli-çıkışlı performans sergiledi. Ligde ilk 12 maçta 23 puan toplayarak sadece 1 maçta mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi sonrasında ise düşüş yaşadı. Samsunspor'un son 12 maçta 1 galibiyeti bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar 2 hafta önce de teknik direktör değişikliği yaşarken, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Tedesco takımın başında olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynanan karşılaşma sonrasında Antalya'da viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle maça çıkamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK ile oynanan kupa müsabakasında da hastalığından dolayı saha kenarında olamadı. Bu süre zarfında hastanede müşahede altında olan İtalyan teknik adam, Samsunspor maçı hazırlıklarında Samandıra'da takımının başında yer aldı. Tedesco, Samsunspor mücadelesinde takımla olacak.

6 futbolcu sarı kart sınırında

Fenerbahçe'de Samsunspor mücadele öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Nelson Semedo ve Ederson, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.

Oğuzhan Çakır düdük çalacak

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Çağdaş Elbil ile Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Yarın - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
