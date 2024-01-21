Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Samsunspor; Okan, Zeki, Satka, Alim, Bola, Taylan, Ait-Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

CANLI ANLATIM

89' Net fırsat kaçtı. Emre Mor'un sol kanattan açtığı ortada King topu arkaya aşırdı. Cengiz müsait pozisyonda topu üstten auta yolladı.

88' Batshuayi ceza sahası içinde topla buluştu fakat şutunu çekemeden savunma topu uzaklaştırdı.

87' Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık paslarını sürdürüyor.

86' Fenerbahçe'de sakatlanan Fred'in yerine Krunic oyuna dahil oluyor.

85' Okan Kocuk yavaş hareketler sergilediği için sarı kart yedi.

84' Ferdi sağ kanattan savunma arkasına sarkan Cengiz'e pasını aktardı fakat top doğrudan auta çıktı.

83' Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

82' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sol kanattan gelen Ferdi ortasında King'i bulmak istedi fakat savunma araya girdi pozisyonun devamında top önünde kalan Cengiz'in vuruşu yine savunmadan döndü.

81' Fenerbahçe'de de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Szymanski giren oyuncu Emre Mor.

80' Samsunspor'da iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Flavien Tait ve Emre Kılınç giren oyuncular Moryke Fofana ve Osman Çelik

76' Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyo.

75' Fenerbahçe yine net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Batshuayi ortasını açtı ancak King'in kafa vuruşu yandan auta çıktı. Yardımcı hakem pozisyonun en başı için ofsayt bayrağını kaldırdı.

72' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz'in vuruşu yandan auta çıktı.

71' Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan İsmail pasında topu Batshuayi'ye aktardı. Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Okan kornere tokatladı.

70' Fenerbahçe'de üç oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Dzeko, İrfan Can ve Tadic giren oyuncular Cengiz, King ve Batshuayi.

64' Korner çizgisine yakın bir noktada topun başına geçen Emre sert ve düzgün bir vuruşla kendisine yakın olan köşeye vurdu ve Samsunspor beraberliği yakaladı.

63' GOL Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta VAR topun ağlara gittiğini söyledi.

62' Samsunspor etkili geldi. Sağ kanattan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşu Livakovic çıkardı.

61' Flavien Tait sağ kanattan geldi ve yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

60' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

59' Samsunspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

58' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

57' Ferdi sol kanattan topla birlikte çıktı ancak ortasında top savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

54' Fenerbahçe çok hızlı geldi. Fred kendi ceza sahasında kazandığı topla hızlı çıktı ve Szymanski'ye pasını verdi. Szymanski sol kanattan ceza sahası içine giren Tadic'e pasını aktardı ancak Tadic'in Fred'e pası gelmeden kaleci Okan çıktı ve topu kontrol etti.

53' Mert Müldür rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

52' Taylan ceza sahasının dışından şansını denedi. Livakovic topu köşeden çıkarttı.

51' Taylan sağ kanattan topla birlikte geldi fakat ortasında İsmail topu kazandı.

48' Samsunspor sağ kanattan uzun topla çıkmak istedi ancak Ferdi araya girdi ve topu taca yolladı.

47' Fenerbahçe organize geldi. Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında gelen topla gelişine vuran İrfan'ın şutu üstten auta çıktı.

46' İkinci yarı Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı. İki takıma da başarılar.

46' Samsunspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Marius Mouandilmadji giren oyuncu Ercan Kara.

D.A İlk yarı sona erdi.

44' Fenerbahçe bu dakikalarda topun kontrolünü eline aldı ve hazırlık paslarını rakip yarı sahada sürdürüyor.

43' VAR kontrolünün ardından hakem penaltı yok kararı verdi.

42' Fenerbahçe penaltı bekliyor. İsmail'in açtığı ortada Dzeko topu içeriye çevirmek istedi ancak Zeki araya girdi. Fenerbahçeliler el itirazında bulundu.

41' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

37' Tadic sağ kanattan ceza sahasına giren İrfan'ı topla buluşturmak istedi fakat top doğrudan auta çıktı.

33' Fenerbahçe etkili geldi sol kanattan topla birlikte çıkan Fred ortasında topu İrfan Can'a aktarmak istedi ancak savunma araya girdi ve topu kornere yolladı.

31' İrfan Can kendisine gelen uzun topa kafa vurmak istedi ancak Bola'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

26' İsmail Yüksek'in ayağa kalkmasıyla birlikte karşılaşma tekrardan hareketlendi.

25' Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta İsmail Yüksek yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

24' Flavien Tait kendi yarı sahasından topla birlikte geldi ancak Szymanski'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

23' Ön alan baskısıyla topu kazanan Marius Mouandilmadji savunma arkasına sarkan Carlo Holse'ye topu aktarmak istedi ancak Oosterwolde araya girdi ve topu kazandı.

22' Samsunspor sağ kanattan organize bir şekilde geldi ancak Flavien Tait'in, Taylan'a attığı final pası doğrudan auta çıktı.

21' Marius Mouandilmadji, Oosterwolde'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

20' Jayden Oosterwolde hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

16' Samsunspor orta alandan Flavien Tait ile çıkmak istedi ancak İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

14' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

13' Ön alan baskısıyla topu kazanan Fred savunma arkasına sarkan Syzmanski'yi topla buluşturdu. Szymanski ceza sahası yayının içerisindeki Tadic'e pasını aktardı, Tadic gelen topu tekte İrfan Can'ın önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan topu ağlara gönderdi.

12' GOOOOOL Fenerbahçe İrfan Can ile öne geçiyor.

11' Ön alan baskısıyla topu kazanan Bola savunma arkasına sarkan Marius Mouandilmadji topla buluştu ancak Oosterwolde araya girdi ve yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

9' Marc Bola sol kanattan topla geldi ancak İrfan Can savunmasına yardıma geldi ve topu taca yolladı.

8' Carlo Holse sağ kanattan topla birlikte gelmek istedi ancak Ferdi araya girdi ve topu kazandı.

7' Net fırsat kaçtı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür altı pasın içerisindeki Tadic'e ortayı açtı ancak Tadic'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

5' Bonucci sol kanattan savunma arkasına sarkan Tadic'i topla buluşturmak istedi ancak top taca çıktı.

4' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

3' Dzeko sol kanattan topla birlikte gelmek istedi ancak Youssef Ait Bennasser araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...