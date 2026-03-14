Fenerbahçe, şarkıcı Oğuzhan Koç'u da çıldırttı

14.03.2026 18:40
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Fenerbahçe'nin deplasmanda Karagümrük'e mağlup olduğu karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar...

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından çok çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

FENERBAHÇE'Yİ SERT BİR DİLLE ELEŞTİRDİ

Oğuzhan Koç, yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli takımın kötü performansına dikkat çekti. Bir yılın daha heba edildiğini belirten Koç, sarı-lacivertli yönetimi de kararları nedeniyle eleştirdi.

İşte Oğuzhan Koç'un paylaşımları:

"Guendouzi'yi evimde çay çorba çiçek gibi ağırlayıp, 2001-11 arası Fenerbahçe'nin 10 yılını izletip, sonra da 'seneye kim gitsin kim kalsın (Başkan dahil) sen seç güzel kardeşim', demek istiyorum...Ezeli rakibin Liverpool'u ezerek yenerken sen lig sonuncusuna şut atamıyorsan, 'yapı mapı' ağlamayacaksın artık benim canım kulübüm! Güzel günler mazide kaldı, biz hala rüyada! Dünyanın en fedakar, en vefalı taraftarına karşı; başkanından oyuncusuna, antrenöründen köşe yazarına kadar her gün biraz daha ayıp ediyorsunuz! Bir yıl daha bitti, teşekkürler Fenerbahçe."

'MAÇTAN SONRA PUAN VERMİYORLAR'

"Bunu mesela ben çok anlamam ama... Acaba dün falan mı yapsaydınız maçtan önce ne bileyim... Çünkü maçtan sonra yapılınca puan vermiyorlar diyebiliyorum... Yine siz daha iyi biliyorsunuzdur..."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Behzat Behzat:
    sözün bittiği yerdeyiz çok kırgın çok öfkeliyiz yazıklar olsun. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
