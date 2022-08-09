Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Jorge Jesus'a eleştiri: Rakibini küçük görüyor - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Jorge Jesus'a eleştiri: Rakibini küçük görüyor

09.08.2022 09:00

Fenerbahçe sezonun ilk hafta maçında Ümraniyespor ile kendi sahasında 3-3 berabere kalırken, taraftarın tepkisi de dikkat çekti. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un rakibini küçümsediğini ifade ederek, "Oyunun gidişatına baktığımızda 2 puanı kaybeden ve üzülen Ümraniyespor oldu. Lig için sürekli hücumu düşünen bir teknik direktör olması iyi ama rakibi de küçümsememen lazım. Jesus, rakibini küçük görüyor gibi." dedi.

Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Süper Lig'in açılış haftasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Maç sonunda TV 8.5 kanalında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen ise Jorge Jesus'u eleştirdi.

"RAKİBİNİ KÜÇÜK GÖRÜYOR"

Teknik direktör Jesus'u eleştiren Dilmen, "Beklediğimizin çok üstünde bir performans gösterdi Ümraniyespor. Oyunun gidişatına baktığımızda 2 puanı kaybeden ve üzülen Ümraniyespor oldu. Fenerbahçe; Galatasaray, Beşiktaş maçlarında bu kadar rahat oynamayacaktır. Lig için sürekli hücumu düşünen bir teknik direktör olması iyi ama rakibi de küçümsememen lazım. Jesus, rakibini küçük görüyor gibi. Dersine çalışmış bir takım var karşında" dedi.

"İLK YARIDA EN İYİ OYUNCU ALTAY'DI"

Rıdvan Dilmen maç değerlendirmesine devam ederek, "İlk yarıda Fenerbahçe'de en iyi oyuncu Altay'dı bunda bir tuhaflık olmalı. Ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Jorge Jesus'un bu sistemi için sabır lazım. Bugün Fenerbahçe her skoru tattı maçta. Farklı senaryolar yoktu maçta. Arao geldiğinden beri en tutuk maçını oynadı. Eğer takım halinde markaj yapamazsan defansif anlamda zaafiyet yaşarsın. Arao Ismail ve Zajc orta sahasıyla başlamalıydı Jesus"

"ARDA GÜLER ŞANS BULAMIYOR"

"Fenerbahçe'de hücüm oyuncusuyla savunma yapmayı bilmiyor. Bu kolay değildir. Maç 2-1'ken Rossi ve King'i çıkaracağına maçın en iyisi Emre ve Valencia çıktı. Bugün 10 numara törenle Arda Güler'e veriliyor ama 5 değişiklikte şans bulamıyor kendine. 90 dakika boyunca oynayamayabilir ama en azından biraz şans verilmeli"

"GUSTAVO DA SİSTEME UYMUYOR"

"Bu sisteme uymaya bilir ama Gustavo da bu sisteme uymuyor. Genç oyuncunun küsmeye hakkı yok. Ama küsmez de diyemezsin. Bruma transfer diye, Rossi transfer diye Fenerbahçe bunu bekleyecek. Arda hariç bir tane oyuncun var o da Valencia. sen King'i çıkarmayıp Valencia'yı çıkarıyorsan bu 1 puan iyidir"

"ARDA ŞOVMEN DİYE GİRMESİN OYUNA"

"3-0'ken Arda şovmen diye girmesin oyuna ben bunu istemem. Fenerbahçe seyircisinin çok beğendiği bir oyuncu vardı: Crespo. Bu sistemde oynatmaz diyordum. Öyle de oldu"

"OYNAYAN OYUNCULARI İSTİYOR"

"8 yıldır şampiyon olmuyor Fenerbahçe. Taraftar artık oynayan oyuncuları istiyor. 14 tane orta saha oyuncusu var. 39 tane oyuncu çıkıyormuş antrenmana. TFF'nin bu 35 kuralını getirmesi iyi oldu. Ben Lugano'yu seyrettim bu takımda. Kimseyi küçümsemiyorum. Jesus'un tarzını beğeniyorum ama sistemi değiştirmesi lazım" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • murat atis: Bir fenerli olarak söyluyorum rezil bir futbol oynadılar nerden buldunuz bu zırtoları anlamıyorum.bunlar ancak saçlarına jöle yapmaktan anlıyorlar futbol ile bir alakaları yok. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Jorge Jesus'a eleştiri: Rakibini küçük görüyor - Son Dakika
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