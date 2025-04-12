Fenerbahçe, Sivas\'ta Şampiyonluk Peşinde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor ile ligde 38. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da deplasmanda Sivasspor ile oynayacak. Ligde sarı-lacivertliler 28 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 68 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 29 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 31 puan topladı ve düşme hattında 16. sırada yer alıyor.

Ligde son 2 karşılaşmada 4'er gollü galibiyet elde eden Fenerbahçe, yarınki mücadeleden de 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda serisini sürdürmek istiyor.

38. randevu

Sivasspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 21 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Kanarya rakip filelere 81 gol atarken, Yiğidolar 47 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 4-0'lık skorla kazandı.

Son 10 karşılaşma

İki ekip arasında ligde oynanan son 10 maçta Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 4'e 2 üstünlüğü var. 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Sivas ekibi bu süreçteki 2 galibiyeti de İstanbul'da aldı. Sarı-lacivertlilerin 19 gol, kırmızı-beyazlılar da 10 gol attı.

Sivas'ta oynanan maçlar

Sivasspor'un Süper Lig'e çıktığı 2005 yılından itibaren iki takım Sivas'ta 18 mücadele yaptı. Ev sahibi bu süreçte 4 müsabakada sahadan 3 puanla ayrılırken, konuk ekip de 7 maçta gülen taraf oldu. 7 müsabaka ise berabere tamamlandı. Sivasspor, Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 4 kez ağırladı. Kupadaki 3 karşılaşmada eşitlik bozulmazken, 1'ini sarı-lacivertliler kazandı. Geçtiğimiz sezon ligde Sivas'taki maç 2-2 tamamlandı.

14 maçlık yenilmezlik serisi

Bu sezon yaşadığı 2 mağlubiyeti de derbilerde alan Fenerbahçe, 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte 7'si üst üste olmak üzere 11 galibiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Galatasaray ile birlikte en golcü takım

Sarı-lacivertliler, ligde rakip filelere 71 gol gönderirken, Galatasaray da dünkü maçla birlikte ezeli rakibiyle gol sayısını eşitledi. Oynadığı 28 maçın 25'inde gol atmayı başaran Fenerbahçe, 2.53 gol ortalaması yakaladı. Youssef En-Nesyri, 16 golle takımının en golcü ismi konumunda yer alırken, Edin Dzeko da 12 gol kaydetti. Dusan Tadic, gol ve asistte toplam 20 gollük katkı sağlarken, Oğuz Aydın'ın ise 6 golü bulunuyor. Son haftalarda ön plana çıkan Anderson Talisca 2 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Fenerbahçe, hücumdaki iyi performansının yanında savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri, kalesinde 26 gol gördü ve ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Kanarya, 12 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe'de 6 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 6 futbolcu, Sivas karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Rıza Çalımbay ile Jose Mourinho 22 yıl sonra rakip

Mart ayında 3. kez Sivasspor'un başına geçen Rıza Çalımbay, Sivasspor ile 4 lig maçına çıktı. Sivas ekibi, Çalımbay yönetiminde 7 puan topladı ve evindeki 2 maçı kazanmayı başardı. Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde ise Fenerbahçe'ye karşı 46 kez rakip oldu. Deneyimli teknik adam; Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Konyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde sarı-lacivertlilere karşı toplam 9 galibiyet elde ederken, 11 kez de berabere kaldı. 26 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya karşı ilk kez 2002-2003 sezonunda rakip oldu. Mourinho'nun çalıştırdığı Porto, UEFA Kupası son 16 turunda Denizlispor'u 2-2 ve 6-1'lik skorlarla elerken, sezon sonunda kupaya uzandı. İki teknik adam 22 yıl sonra kozlarını paylaşacak.

Yasin Kol düdük çalacak

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak. - İSTANBUL