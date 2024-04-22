Fenerbahçe, Sivasspor ile berabere kalarak üzüntü yaşadı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Sivasspor ile berabere kalarak üzüntü yaşadı

Fenerbahçe, Sivasspor ile berabere kalarak üzüntü yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maç 2-2 berabere sonuçlandıktan sonra Fenerbahçeli futbolcular büyük bir üzüntü yaşadı. Bazı futbolcular yere çökerken, bazıları da başını öne eğerek sahadan ayrıldı.

22.04.2024 22:30
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 2-2 biten maç sonunda Fenerbahçeli futbolcular üzüntü yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Hakemin bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli futbolcular üzüntü yaşadı. Bazı futbolcular yere çökerken, bazı futbolcular da başını öne eğerek sahadan ayrıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sivasspor ile berabere kalarak üzüntü yaşadı - Son Dakika

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