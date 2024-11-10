Fenerbahçe - Sivasspor: İlk Yarı Sonucu 1-0

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Dusan Tadic ile verkaçı sonrası sağ taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Samet Akaydin'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
30. dakikada Charilaos Charisis'in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Uros Radakovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
37. dakikada savunmanın sektirdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda kaleci Dorde Nikolic'in kurtarışı sonrası savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
44. dakikada sağ kanatta Mert Hakan Yandaş'ın içeri çevirdiği topta ön direkte En-Nesyri'nin dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.
45+6. dakikada Sofyan Amrabat'ın pasında sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, rakiplerini geçerek soldan ceza sahasına girdi ve uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Dorde Nikolic meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü (Alexander Djiku dk. 12), Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Fred, Mert Müldür, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Salvatore Foti
Sivasspor: Dorde Nikolic, Murat Paluli, Uros Radakovic, Noah Sanko, Azizberk Turgunbayev, Keita Balde, Samuel Moutoussamy, Charilaos Charisis, Garry Rodrigues, Fode Koita
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Queensy Menig, Samba Camara, Jan Bieganski, Yılmaz Cin, Emrah Başsan, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gol: Samet Akaydin (dk. 24) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Fode Koita, Keita Balde, Charilaos Charisis (Sivasspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe - Sivasspor: İlk Yarı Sonucu 1-0 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?