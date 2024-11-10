Fenerbahçe - Sivasspor: İlk Yarı Sonucu 1-0 - Son Dakika
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Fenerbahçe - Sivasspor: İlk Yarı Sonucu 1-0

Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'u 1-0 önde kapattı. Golü Samet Akaydin attı.

10.11.2024 20:12
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada Dusan Tadic ile verkaçı sonrası sağ taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Samet Akaydin'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

30. dakikada Charilaos Charisis'in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Uros Radakovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada savunmanın sektirdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda kaleci Dorde Nikolic'in kurtarışı sonrası savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada sağ kanatta Mert Hakan Yandaş'ın içeri çevirdiği topta ön direkte En-Nesyri'nin dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

45+6. dakikada Sofyan Amrabat'ın pasında sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, rakiplerini geçerek soldan ceza sahasına girdi ve uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Dorde Nikolic meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü (Alexander Djiku dk. 12), Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Fred, Mert Müldür, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Salvatore Foti

Sivasspor: Dorde Nikolic, Murat Paluli, Uros Radakovic, Noah Sanko, Azizberk Turgunbayev, Keita Balde, Samuel Moutoussamy, Charilaos Charisis, Garry Rodrigues, Fode Koita

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Queensy Menig, Samba Camara, Jan Bieganski, Yılmaz Cin, Emrah Başsan, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: Samet Akaydin (dk. 24) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Fode Koita, Keita Balde, Charilaos Charisis (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe - Sivasspor: İlk Yarı Sonucu 1-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe - Sivasspor: İlk Yarı Sonucu 1-0 - Son Dakika
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