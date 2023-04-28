Jorge Jesus'un verdiği kararla birlikte İrfan Can Kahveci, ilk 11'e geri dönüyor - Son Dakika
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Jorge Jesus'un verdiği kararla birlikte İrfan Can Kahveci, ilk 11'e geri dönüyor

28.04.2023 14:48

Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçında yedek kulübesinde tuttuğu İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında ilk 11'de yer alacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un, milli futbolcuyu Sivas deplasmanında ilk dakikalardan itibaren sahaya sürmesi planlanıyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Sivas deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Jorge Jesus kritik mücadelede kadroda değişikliklere gidecek.

MERT HAKAN YANDAŞ KULÜBEYE ÇEKİLECEK

Jorge Jesus'un, Sivasspor karşılaşmasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

İRFAN CAN'IN KARNESİ

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Jorge Jesus kararını verdi! İrfan Can Kahveci, ilk 11'e geri dönüyor
Jorge Jesus kararını verdi! İrfan Can Kahveci, ilk 11'e geri dönüyor
Jorge Jesus kararını verdi! İrfan Can Kahveci, ilk 11'e geri dönüyor
YORUMLAR (2)
  • GÖKHAN KARABULUT: Sayın Jesus kimi oynatırsan oynat ama şu ağır oyunculardan kurulu defansı çok öne çıkarıp rakiplerin ekmeğine yağ sürme. Müthiş bir sezon geçiriyor denen gs nin 6 puan gerisindeyiz ama o kadar saçma maçlar kaybettik ki sırf bu belirttiğim sebep yüzünden. Derbiler dahil arkaya iki top atan puanı alıp gitti. Bu saçmalığı yapmasaydın şu anda çok farklı bir puan tablosu olabilirdi. Tecrübene kariyerine saygım sonsuz ama bu kararına katılmıyorum. Birde mümkünse rossi ve arao ya forma verme artık. Cevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
  • Yüksel Yılmaz: Eyvahh Gene Yenilecegiz bence Irfancan buyuk takim futbolcusu degil .... Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un verdiği kararla birlikte İrfan Can Kahveci, ilk 11'e geri dönüyor - Son Dakika
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