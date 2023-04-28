Jorge Jesus'un verdiği kararla birlikte İrfan Can Kahveci, ilk 11'e geri dönüyor

GÖKHAN KARABULUT:

Sayın Jesus kimi oynatırsan oynat ama şu ağır oyunculardan kurulu defansı çok öne çıkarıp rakiplerin ekmeğine yağ sürme. Müthiş bir sezon geçiriyor denen gs nin 6 puan gerisindeyiz ama o kadar saçma maçlar kaybettik ki sırf bu belirttiğim sebep yüzünden. Derbiler dahil arkaya iki top atan puanı alıp gitti. Bu saçmalığı yapmasaydın şu anda çok farklı bir puan tablosu olabilirdi. Tecrübene kariyerine saygım sonsuz ama bu kararına katılmıyorum. Birde mümkünse rossi ve arao ya forma verme artık.