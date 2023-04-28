Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Sivas deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Jorge Jesus kritik mücadelede kadroda değişikliklere gidecek.
Jorge Jesus'un, Sivasspor karşılaşmasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'un verdiği kararla birlikte İrfan Can Kahveci, ilk 11'e geri dönüyor - Son Dakika