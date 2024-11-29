Fenerbahçe, Slavia Prag'ı Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Slavia Prag'ı Yendi

Fenerbahçe, Slavia Prag\'ı Yendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek puanını 8'e yükseltti.

29.11.2024 01:47
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Slavia PragEdin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek puanını 8'e yükseltti. Brezilyalı futbolcu Fred gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri kaydetti. Organizasyona evinde Union Saint- Gilloise galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, daha sonra Twente ve Manchester United ile berabere kaldı. AZ Alkmaar deplasmanında da mağlubiyet yaşayan Kanarya, bugün dış sahadaki ilk galibiyetine ulaştı. Tüm maçlarda gol sevinci yaşayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, kalesini de gole kapatamadı.

Fenerbahçe, Slavia Prag mücadelesinde elde ettiği galibiyet sonrası puanını 8'e yükseltti.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü İspanyol takımı Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

En-Nesyri gollerine devam etti

Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde üst üste 3. maçında da fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki forvet Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 7 maçta 6 kez skor katkısı yaparak dikkat çekti. Mourinho, En-Nesyri'yi Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçta 11'de sahaya sürerken son 2 maçta ise sonradan oyuna dahil etti.

Edin Dzeko 12. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Slavia Prag deplasmanında takımının ilk golüne imza attı. Trendyol Süper Lig'de 7 golü bulunan Dzeko, Avrupa Ligi'nde ilk kez gol sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 golü bulunan Dzeko, sarı-lacivertli formayla bu sezon 12. golüne ulaştı. 38 yaşındaki futbolcu Çekya ekibine karşı 78 dakika sahada kaldı.

Fred cezalı duruma düştü

Brezilyalı orta saha Fred, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Avrupa Ligi'nde Twente ve AZ Alkmaar maçlarında sarı kart gören Fred, bugün de sarı kart görerek 3. kartına ulaştı. 31 yaşındaki futbolcu, Athletic Bilbao mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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