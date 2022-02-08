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Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı - Son Dakika

Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı

08.02.2022 19:50

Antalyaspor, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı. Akdeniz ekibi, 28 yaşındaki futbolcuyla 2.5 senelik sözleşme imzalarken bir sonraki satıştan sarı-lacivertli kulübe yüzde 50 pay verecek.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş, Antalyaspor'da. Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala imzalar atılırken 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine dair detaylar da belli oldu.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi, 28 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Antalya ekibinin oyuncuyu satması halinde gelecek bonservis bedelinin yüzde 50'sini alacak.

FENERBAHÇE, SİNAN GÜMÜŞ'ÜN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ün sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020-21 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş'ün sözleşmesi feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Antalyaspor, Sinan Gümüş, Fenerbahçe, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı - Son Dakika
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