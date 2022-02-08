Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş, Antalyaspor'da. Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala imzalar atılırken 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine dair detaylar da belli oldu.
Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi, 28 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Antalya ekibinin oyuncuyu satması halinde gelecek bonservis bedelinin yüzde 50'sini alacak.
Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ün sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020-21 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş'ün sözleşmesi feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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