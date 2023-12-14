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Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk etti. Teknik direktör İsmail Kartal, Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. İrfan Can Eğribayat, 9 maç sonra kalede görev aldı. İsmail Yüksek ve Serdar Aziz ise kadroya döndü.

Fenerbahçe, Spartak Trnava\'yı konuk etti
14.12.2023 - 20:57,  Güncelleme: 21:07
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında Spartak Trnava karşısına son oynanan Beşiktaş maçı 11'den 3 değişiklik ile çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Beşiktaş maçının 11'inden 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, stoper bölgesinde UEFA listesinde ismi yer almayan Samet Akaydin'in yerine Jayden Oosterwolde'ye, kalede de İrfan Can Eğribayat'a şans verdi. Orta sahada ise Crespo'nun yerine İsmail Yüksek formasına kavuştu.

İrfan Can Eğribayat, 50 gün sonra 11'de

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Slovak ekibine karşı 11'de mücadeleye başladı. Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maçta kaleyi devralan 25 yaşındaki kaleci, kritik randevuda Teknik Direktör İsmail Kartal'ın tercihi oldu. Son olarak Ludogorets ile oynanan müsabakada kalede olan İrfan Can, 50 gün sonra 11'de başladı.

Sarı-lacivertlilerde 2 eksik

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc kadroda yer almadı.

İsmail Kartal, Spartak Trnava maçına şu 11 ile çıktı:

"İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko."

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Furkan Akyüz, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Miguel Crespo, Yusuf Akçiçek ise yedek bekledi.

Saracoğlu kapalı gişe

Bu sezon tribünleri doldurarak takımlarının arkasında itici güç olan sarı-lacivertli taraftarlar, Avrupa Konferans Ligi'nin son grup maçında da tribünleri doldurdu. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli futbolcuları maça hazırladı. Slovak taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: AA
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